США: Окно для изменения курса закрывается, Путин должен сделать выбор

Об этом заявил государственный секретарь США Джон Керри на специальном заседании Государственного департамента 24 апреля.

"Окно для изменения курса закрывается. Президент Путин и Россия должны сделать выбор. Если Россия выберет путь деэскалации, мы все будем приветствовать это с большим удовольствием. Но если Россия этого не сделает, мир сделает все, чтобы цена таких действий для России увеличивалась", - заявил Керри, слова которого приводит РАР.

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По словам госсекретаря США, Россия "не предприняла ни одного конкретного шага" для того, чтобы успокоить ситуацию в Украине, согласно достигнутым 17 апреля договоренностями в Женеве.

Как сказал Керри, Украина в свою очередь "сдержала слово" и пытается разрешить конфликт.

Керри обвинил российскую сторону в "активном саботаже" демократического процесса в Украине, а российских чиновников и средства массовой информации - в ведении пропагандистской кампании, направленной на усиление сепаратистских настроений в Украине.

Он назвал несомненным то, что "Россия играет активную роль в дестабилизации ситуации в Украине", и заметил, что доказательства этого имеет американская разведка.

"Если Россия будет продолжать действия в этом направлении, то не только сделает большую ошибку, но это также будет ошибка, которая очень дорого обойдется", - заявил Керри. Он уверил, что в таком случае западный мир накажет Россию. Керри напомнил, что о готовности к действиям накануне заявлял президент США Барак Обама.