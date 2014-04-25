Путин поручил разработать программу развития Черноморского флота

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России разработать программу развития Черноморского флота. Срок – 1 июня 2014 года», - говорится в сообщении.

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Ответственными назначены лично премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке РФ в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республика Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев, выступая 31 марта на неформальном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, назвал референдум в Крыму «циничным», «так называемым» и «абсурдным». Джемилев добавил, что, по его данным, в референдуме участвовали не 82% жителей Крыма, как сообщают российские власти, а всего 32,4%.

27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой референдум в Крыму признан незаконным. Этот документ поддержали 100 государств, 11 проголосовали против, в частности Беларусь. 58 членов Генассамблеи воздержались.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.