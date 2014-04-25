В Харькове новобранцев Нацгвардии тренируют энтузиасты из стрелковых клубов
Желающих защищать родину от России не уменьшается. Быстро и эффективно готовят пополнение в ряды Национальной гвардии в Харькове.
Экспресс-подготовка гвардейцев во многом экспериментальная. Кроме кадровых офицеров, обучать новобранцев взялись профессиональные стрелки.
Новобранцев приходится учить с нуля, или много в чем переучивать, передает ТСН.
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Курсы проводят бесплатно. Инструкторы клубов по спортивной стрельбе уверяют: будут работать столько, сколько будет нужно. Понятное дело, за 3 дня сделать из новичков профессиональных воинов невозможно. Но имеющимся результатам учителя довольны.
Говорят, будущие гвардейцы усваивают науку очень хорошо. Уже после нескольких часов совсем по-другому ведут себя с автоматами и пулеметами. А попадают в цель 26 раз из 30.
"Наша главная задача - это безопасное обращение с оружием и навыки скоростной стрельбы как на малых, так и на больших дистанциях для каждого типа оружия", - пояснил инструктор Игорь Бойко.