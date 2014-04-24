Порошенко блокировали в луганском аэропорту

Руководитель информационного департамента избирательного штаба Петра Порошенко Ирина Фриз сообщила, что после прибытия в Луганский аэропорт около четырехсот агрессивно настроенных протестующих, среди которых, по данным милиции, была значительная часть людей в нетрезвом состоянии, пытались не выпустить Порошенко в город для встречи с жителями Луганской области.

Благодаря действиям правоохранительных органов Петру Порошенко удалось вырваться из аэропорта.

В данный момент кандидат на пост Президента Украины проводит встречу с луганчанами.