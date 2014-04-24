Порошенко блокировали в луганском аэропорту
13:55, 24 апреля 2014Политика
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Кандидата в президенты Украины Петра Порошенко блокировали в аэропорту города Луганска пророссийски настроенные активисты.
В аэропорту пока не подтверждают эту информацию
Руководитель информационного департамента избирательного штаба Петра Порошенко Ирина Фриз сообщила, что после прибытия в Луганский аэропорт около четырехсот агрессивно настроенных протестующих, среди которых, по данным милиции, была значительная часть людей в нетрезвом состоянии, пытались не выпустить Порошенко в город для встречи с жителями Луганской области.
Благодаря действиям правоохранительных органов Петру Порошенко удалось вырваться из аэропорта.
В данный момент кандидат на пост Президента Украины проводит встречу с луганчанами.
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