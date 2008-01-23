Тимошенко задействует академиков, но не декоративно

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает Кабинету министров принять решение о включении в коллегии министерств представителей Национальной академии наук Украины для разработки механизмов выполнения Программы действий правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время заседания Кабинета министров.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что без объединения науки и исполнительной власти невозможно реформирование всей страны. Она напомнила, что во время заседания НАНУ при участии представителей Кабмина Программа действий правительства «Украинский прорыв: для людей, а не для политиков» получила надежную поддержку от ученых.

В связи с этим, отметила премьер-министр, необходимо ввести в состав коллегий министерств представителей НАНУ.

«Но это нужно сделать не просто как декоративный шаг. Это должны быть те люди, которые ежедневно будут разрабатывать мероприятия по выполнению Программы действий правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также напомнила, что по обращению правительства Президент Украины принял решение о введении в состав СНБО председателя НАНУ Бориса ПАТОНА.

Руководитель правительства также отметила, что НАНУ и Кабмин должны работать над привлечением молодых ученых к разработке инновационных программ. По ее словам, Кабинет министров готов разработать соответствующую программу государственной поддержки молодых ученых. «Я хотела бы, чтобы мы осознанно поняли, что наука остается движущей силой развития страны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Соответствующие предложения премьера поддержали все члены Кабинета министров.