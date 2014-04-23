Политолог назвал главную интригу выборов в Киеве

Так прокомментировал старт избирательной гонки руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

«В гонке за кресло мэра фаворит очевиден – это Виталий Кличко. Борьбу можно ожидать лишь за депутатские мандаты. Борьба разгорится между мажоритарщиками на выборах в Киевсовет и между партиями. Кстати, именно для того, чтобы «подтянуть» свои партии, идут на выборы мэра многие кандидаты» - отметил эксперт.

По словам Черненко, главной интригой выборов будет борьба между УДАРом и политсилой Юлии Тимошенко.

«Батькивщина», как и УДАР, имеет традиционно сильные позиции в Киеве. Однако объединение Кличко и Порошенко значительно усилило потенциал УДАРа. Насколько именно – пока непонятно. Удастся ли Кличко сформировать большинство только на основе УДАРа и мажоритарщиков от партии, или же ему придется договариваться с другими политсилами, – главная интрига выборов», – отметил Евгений Черненко.

Также эксперт провел параллель между киевскими и президентскими выборами.

«Думаю, что выборы в Киеве будут напоминать президентские. Прошел почти месяц президентской гонки, но какого-то большого накала страстей мы не ощущаем. Причины? Во-первых, наличие явного фаворита президентских выборов. Я имею в виду Петра Порошенко. Во-вторых, основной оппонент Порошенко – Юлия Тимошенко, также принадлежит к демократическому лагерю. Между этими двумя кандидатами нет таких серьезных противоречий, какие были между Тимошенко и Януковичем», – сказал Черненко.