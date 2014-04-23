Украина призвала Россию вывести войска и выполнить Женевские договоренности

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В заявлении отмечается, что со времени принятия Женевских договоренностей прошло уже пять дней. Сразу после достижения соглашения о первоочередных шагах, направленных на восстановление безопасности в восточных регионах Украины, правительство добросовестно начало их выполнение.

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Помимо этого в документе указано, что те граждане, которые сотрудничают с российскими спецслужбами, и выбрали для отстаивания своей точки зрения путь войны и насилия также будут услышаны украинской властью.

"Правительство готово не только выслушать, но и пойти им навстречу. Также призываем выполнить Женевские договоренности, которые заключены между Украиной, Россией, США и Европейским Союзом", - сказано в обращении.

В Кабмине также отметили, что свою часть обязательств украинская власть выполнила: была приостановлена активная фаза антитеррористической операции.

"Главная задача правительства - защита мирных граждан от вооруженных бандформирований. Именно в таком формате будут работать украинские правоохранительные органы и силовые структуры. Армия имеет только один приказ – защищать граждан Украины, как этого требует закон и военная присяга. К сожалению, именно мирные жители становятся жертвами приезжих уголовных гастролеров и террористов, которые прикрываются политическими лозунгами. Последний пример – ужасное убийство двух человек, тела которых, изувеченные пытками, нашли сегодня в Донецкой области. Один из этих погибших – депутат Горловского городского совета от партии "Батькивщина", - говорится в документе.

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Также в Кабмине отмечают, что в Верховную Раду внесен законопроект об освобождении от ответственности участников массовых беспорядков, которые сдадут оружие и освободят захваченные административные здания. В соответствии с Женевскими договоренностями, такая амнистия не будет распространяться только на тех, кто совершил тяжкие преступления, кто убивал и истязал людей.

Относительно исполнения Женевских договоренностей, украинская сторона обратилась к России со следующим текстом:

"Призываем отвести войска с украинской территории, и обращаем внимание на важность публичного отмежевания от поддержки терроризма и сепаратизма. Обращаемся к России призвать своих сторонников, осуществляющих противозаконные действия на территории Украины, прекратить насилие и освободить заложников и захваченные здания. Хотим верить, что договоренности с Россией достойны истраченной на них бумаги", - резюмировали в Кабмине.