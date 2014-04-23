Неисполнение Кремлем Женевских договоренностей повлечет за собой новые санкции против России – Керри

Об этом пишет ВВС-Украина.

Так, Керри призвал Россию смягчить свою военную риторику, активизировать дипломатический диалог на Востоке Украины, а также призвать сепаратистов к разоружению.

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"Госсекретарь Керри отметил, что отсутствие заметного прогресса в выполнении Женевских соглашений повлечет за собой расширенные санкции по отношении к России", - сообщили в Госдепартаменте.

Как сообщал УНИАН ранее, в минувший четверг в Женеве прошли переговоры между Украиной, Россией, США и ЕС по кризису на востоке Украины. Стороны договорились о мерах по деэскалации конфликта на востоке Украины — по условиям достигнутого соглашения, необходимо разоружить незаконные формирования, освободить незаконно занятые здания и начать национальный диалог по конституционной реформе.