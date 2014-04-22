Обстрел самолета в Славянске квалифицировали как теракт

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Специализированная прокуратура по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона открыла уголовное производство по статье "теракт" об обстреле самолета в Донецкой области», - отметили в Генпрокуратуре, отметив что дальнейшее расследование инцидента возложено на Службу безопасности Украины с соответствующей передачей спецслужбе необходимых материалов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, над Славянском неизвестные обстреляли из стрелкового оружия самолет Воздушных сил ВСУ Ан-30, который осуществлял наблюдательный полет.

После атаки экипажу самолета удалось совершить посадку в Киеве.

Боеспособность самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который неизвестные обстреляли над Славянском, полностью восстановлена, сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, в результате обстрела в самолет попали несколько пуль.

«Благодаря профессиональным действиям военных летчиков посадку на аэродроме базирования им удалось осуществить без последствий. После проведения детального обследования и диагностики, по состоянию на вечер 22 апреля, боеспособность самолета Воздушных сил ВС Украины была полностью восстановлена», - подчеркивается в сообщении.