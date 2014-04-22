В реке на Донетчине нашли тело мужчины, похожего на пропавшего депутата из Горловки - СМИ

Тело мужчины, похожего на похищенного несколько дней назад депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, нашли в Славянске. Труп всплыл возле берегов реки Северский Донец, сообщает Gorlovka.ua.

«Сегодня пришла ориентировка из Славянска, где был обнаружен труп мужчины, очень похожего на депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который был похищен в Горловке неизвестными людьми в масках. Тело было обнаружено на берегу реки Северский Донец. Сейчас будем проводить следствие, поскольку ранее было зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.146 УК Украины «незаконное лишение свободы или похищение человека», - рассказал изданию начальник Горловского ГУ Андрей Крищенко, находящийся сейчас на больничном, но координирующий работу правоохранителей.

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«Его тяжело было опознать. Но если бы он пролежал в воде еще несколько суток, то опознать его очень и очень тяжело, только по ДНК. Но тело всплыло и опознаваемо. Скорее всего, его убили 19 апреля. Люди хотели скрыть следы преступления, они подготовленные, это не какие-то разбойники и наркоманы. Что они с безоружным человеком сделали, это на их совести», - рассказал начальник криминальной милиции Горловского ГУ Герман Приступа, работавший вместе с Рыбаком.

По данному факту проводится досудебное расследование и принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению убийства.

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Напомним, в Центрально-Городской РО г. Горловки обратился местный житель с заявлением о том, что 17 апреля 2014 года около 18.00 неизвестные лица похитили депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 УК Украины.

По словам заявителя, он шел с В. Рыбаком по пр. Победы, когда возле них остановился автомобиль, из которого вышли неизвестные лица, усадили депутата в машину и увезли его в неизвестном направлении. До настоящего времени мобильный телефон представителя власти не активен.

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Установлено, что перед похищением Владимир Рыбак пытался пройти в горисполком, чтобы снять флаг так называемой «Донецкой народной республики», но на входе в здание по данному поводу у него возник конфликт с представителями самообороны.