В Горловке похитили депутата горсовета

Об этом сообщил бывший руководитель донецкой областной организации партии "Фронт перемен" Александр Ярошенко, сообщает "Громадське ТВ".

Похищеный депутат представлял в Горловской горсовете партию "Батькивщина".

17 апреля, на митинге возле Горловского горсовета депутат Владимир Рыбак сделал попытку снять флаг Донецкой Народной Республики и установить украинский, но был блокирован митингующими и подошедшими им на помощь людей в камуфляже с масками на голове.