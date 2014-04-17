В Горловке похитили депутата горсовета
23:59, 17 апреля 2014Политика
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В Горловке Донецкой области похищен депутат горсовета Владимир Рыбак
Депутата горсовета Владимира Рыбака похитили в Горловке
Об этом сообщил бывший руководитель донецкой областной организации партии "Фронт перемен" Александр Ярошенко, сообщает "Громадське ТВ".
Похищеный депутат представлял в Горловской горсовете партию "Батькивщина".
17 апреля, на митинге возле Горловского горсовета депутат Владимир Рыбак сделал попытку снять флаг Донецкой Народной Республики и установить украинский, но был блокирован митингующими и подошедшими им на помощь людей в камуфляже с масками на голове.
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