В Горловке милиция расследует похищение депутата горсовета

В Горловке похищен Владимир Рыбак - депутат городского совета, пытавшийся снять флаг «Донецкой народной республики» со здания горсовета.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Центрально-Городской райотдел милиции г. Горловки обратился местный житель с заявлением о том, что 17 апреля около 18.00 неизвестные лица похитили Рыбака. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

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По словам заявителя, он шел с Рыбаком по проспекту Победы, когда возле них остановился автомобиль, из которого вышли неизвестные лица, усадили депутата в машину и увезли в неизвестном направлении. До настоящего времени мобильный телефон местного депутата не активен.

Установлено, что перед похищением Рыбак пытался пройти в горисполком, чтобы снять флаг так называемой «Донецкой народной республики», но на входе в здание по данному поводу у него возник конфликт с представителями самообороны.

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В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску пропавшего.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в Горловке сепаратисты захватили городское управление милиции и горсовет.