Киселев приехал в Крым помочь развитию свободных СМИ
Российский журналист, телеведущий, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев приехал Крым помочь развитию свободных СМИ.
Об этом говорится на сайте нелегитимного крымского парламента.
Председатель Государственного Совета непризнанной Республики Крым, сепаратист Владимир Константинов провел встречу с Дмитрием Киселевым.
«Ключевой темой обсуждения стали перспективы развития крымского медиапространства и возможности открытия в республике мультимедийного пресс-центра, а также радиоканала сети ВГТРК», – говорится в сообщении.
Помимо этого, разговор также шел о проведении 12-го ежегодного джазового фестиваля «Джаз-Коктебель» в Крыму и организационных вопросах, связанных с этим мероприятием.
Напомним, в конце марта в связи с аннексией Крыма организаторы фестиваля, который проходил в Коктебеле около 10 лет, заявили, о переезде фестиваля в Киев.