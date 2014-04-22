Киселев приехал в Крым помочь развитию свободных СМИ

Об этом говорится на сайте нелегитимного крымского парламента.

Председатель Государственного Совета непризнанной Республики Крым, сепаратист Владимир Константинов провел встречу с Дмитрием Киселевым.

«Ключевой темой обсуждения стали перспективы развития крымского медиапространства и возможности открытия в республике мультимедийного пресс-центра, а также радиоканала сети ВГТРК», – говорится в сообщении.

Помимо этого, разговор также шел о проведении 12-го ежегодного джазового фестиваля «Джаз-Коктебель» в Крыму и организационных вопросах, связанных с этим мероприятием.

Напомним, в конце марта в связи с аннексией Крыма организаторы фестиваля, который проходил в Коктебеле около 10 лет, заявили, о переезде фестиваля в Киев.