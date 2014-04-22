Медведев обещает "показать зубы" в случае санкций для товаров из РФ

Надо отвечать на введение ограничений в отношении российских товаров, в частности через суды и Всемирную торговую организацию, заявил премьер Дмитрий Медведев, передают РИА Новости.

"Нас 17 лет, по сути, держали "в прихожей", где мы упорно доказывали, что достойны войти в мировое торговое сообщество и соответствуем его стандартам. Теперь у нас появилось полное право требовать соблюдения установленных правил от других стран-участниц ВТО — в отношении российских товаров", — сказал Медведев, выступая с отчетом перед Госдумой.Читайте такжеУ Обамы надеются обойтись без дополнительных санкций против РФ

"Здесь не нужно стесняться. Если это обоснованно и законно — можно и "зубы показать". Будем обращаться в суды, включая Орган по разрешению споров в рамках ВТО", — подчеркнул Медведев.