Террористы с автоматами захватили отделение милиции в Краматорске и похитили начальника

В Краматорске люди в камуфляжной одежде, вооруженные автоматами, опять захватили горотдел милиции, сообщает Kramatorsk.info.

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Начальника горотдела Виталия Колупая увезли в неизвестном направлении. Бойцы, захватившие здание горотдела милиции, требуют выдать им оружие. Ведут себя нагло и бесцеремонно.