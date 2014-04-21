Террористы с автоматами захватили отделение милиции в Краматорске и похитили начальника

19:04, 21 апреля 2014
Политика
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Краматорский горотдел милиции опять захвачен неизвестными вооруженными людьми.

Неизвестные захватили горотделение милиции / 6264.com.ua

В Краматорске люди в камуфляжной одежде, вооруженные автоматами, опять захватили горотдел милиции, сообщает Kramatorsk.info.

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Начальника горотдела Виталия Колупая увезли в неизвестном направлении. Бойцы, захватившие здание горотдела милиции, требуют выдать им оружие. Ведут себя нагло и бесцеремонно.

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