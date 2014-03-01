Военные с автоматами оцепили центральные улицы Симферополя, перед парламентом - пулеметчики

В настоящее время в центре Симферополя находятся люди в военной форме с автоматами и без опознавательных знаков, их лица закрыты масками. Об этом сообщил корреспондент Крымского информационного агентства.

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Ими полностью оцеплена территория всех улиц, прилегающих к Совету министров и Верховной Раде АРК. Движению гражданских военнослужащие не препятствуют. Перед зданиями парламента и правительства автономии дежурят вооруженные конвои. При этом перед парламентом установлены две оборонительные позиции с пулеметами, направленными в сторону железнодорожного вокзала.

Крымских правоохранителей в городе нет, за исключением машин ГАИ, которые перекрыли дорогу от Центрального рынка до площади Советской и от улицы Толстого до улицы Севастопольской.