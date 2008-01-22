Петр Симоненко даст пресс-конференцию

23 января в 11-00 в интернет-холдинге «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко, посвященная позиции КПУ в связи с «письмом трех» (о возможности присоединения к ПДЧ по НАТО), а также ратификацией соглашения о реадмиссии. После пресс-конференции Петр Симоненко ответит на вопросы читателей сайта «Обозреватель». Вопросы можно задать по адресу: http://conf.oboz.ua/ov4/new/663.html (ул.Панаса Мирного, 17). Телефон: 8(066) 445-68-87. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.