Сепаратисты Славянска: Штепа находится у нас, она подала в отставку

20:37, 18 апреля 2014
Политика
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Сепаратисты в Славянске заявили, что удерживают мэра города Штепу.

Штепа находится у сепаратистов

Cепаратисты Славянска признались, что удерживают у себя мэра города Нелю Штепу.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

"Зная о том, что против Нели Игоревны открыто уголовное дело по факту сепаратизма (…), поэтому мы решили Нелю Игоревну никому не отдавать. Она находится у нас", - заявил лидер сепаратистов Вячеслав Пономарев на митинге возле местного горсовета.

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"Она в нормальном состоянии. Просто вчера у нее был маленький кризис. Она после операции. Чувствует себя неважно. Она написала заявление о сложении своих полномочий", - добавил он.

Как известно, депутат Верховной Рады Александр Бригинец (фракция "Всеукраинское объединение" Батькивщина") 13 апреля заявлял о том, что Штепа сбежала из города в связи с проведением Службой безопасности Украины антитеррористической операции.

15 апреля Неля Штепа заявила, что ее якобы поддержка сепаратистов, захвативших город, была тактическим ходом для освобождения заложников.

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