В Славянске сепаратисты открыли огонь на поражение в сторону спецназа - Аваков
09:50, 13 апреля 2014Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что сепаратисты открыли огонь на поражение.
В Славянске сепаратисты открыли огонь на поражение в сторону спецназа - Аваков / REUTERS
"Передавайте всем гражданским уйти из центра города - не выходить из квартир, не подходить к окнам. Сепаратисты открыли огонь на поражение в сторону подходящего спецназа без разговоров..", - написал Аваков в комментарии к своей записи о антитеррористической операции на своей страничке Facebook.
Как сообщал УНИАН, в Славянске началась антитеррористическая операция под руководством СБУ.
Над городом летают вертолеты.
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