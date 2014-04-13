В Славянске сепаратисты открыли огонь на поражение в сторону спецназа - Аваков

"Передавайте всем гражданским уйти из центра города - не выходить из квартир, не подходить к окнам. Сепаратисты открыли огонь на поражение в сторону подходящего спецназа без разговоров..", - написал Аваков в комментарии к своей записи о антитеррористической операции на своей страничке Facebook.

Как сообщал УНИАН, в Славянске началась антитеррористическая операция под руководством СБУ.

Над городом летают вертолеты.