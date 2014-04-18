Пшонка украл служебный автомобиль, убегая из Украины - ГПУ

Экс-генпрокурор Виктор Пшонка, покидая Украину, взял с собой служебный автомобиль.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Николай Голомша в интервью изданию "Закон и Бизнес".

Он рассказал, что расследуется дело об организации массовых убийств, к которым причастны все руководители силовых ведомств Януковича.

"Знаете, нечего и говорить, когда первые лица государства, правительства и правоохранительных органов вдруг собрались и в один день покинули территорию страны", - отметил он.

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Он отметил, что в бегстве Пшонки есть одна интересная деталь.

"Кстати, интересная деталь о гражданине П. Убегая за границу, он прихватил служебный автомобиль, который числится среди похищенных", - рассказал заместитель генпрокурора.

Напомним, Пшонка, вместе с остальными руководителями государства и силовых ведомств бежал из Украины после акций протеста. Также он появился на последнем выступлении Януковича в Ростове-на-Дону.