Клименко и Пшонка сбежали из аэропорта со стрельбой - Аваков

23:38, 22 февраля 2014
Политика
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Экс-министр по доходам и сборам Александр Клименко, а также экс-генеральный прокурор Виктор Пшонка сумели сбежать при попытке их задержания пограничниками в аэропорту Донецка

Об этом в эфире 5 канала сообщил и.о. министра МВД Арсен Аваков, передает Остров

Он сообщил, что Клименко и Пшонка были задержаны пограничниками в аэропорту Донецка. Однако в здание аэропорта ворвались неизвестные вооруженные люди. Они открыли стрельбу и под прикрытием стреляющих людей экс-министр и экс-прокурор скрылись в неизвестном направлении. 

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Также издание сообщает, что экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко в субботу пытался покинуть территорию Украины, однако пограничники не выпустили его из страны. 

”Он приехал в Донецкий аэропорт, пытался на чартере улететь за границу”, - рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Сергей Астахов. 

Согласно информации, Захарченко не смог выехать за границу, поскольку при нем отсутствовали необходимые документы. После этого экс-глава МВД, покинул территорию аэропорта. 

По информации пограничников, на других пунктах пропуска через госграницу он не был замечен. 

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