Клименко и Пшонка сбежали из аэропорта со стрельбой - Аваков

Об этом в эфире 5 канала сообщил и.о. министра МВД Арсен Аваков, передает Остров.

Он сообщил, что Клименко и Пшонка были задержаны пограничниками в аэропорту Донецка. Однако в здание аэропорта ворвались неизвестные вооруженные люди. Они открыли стрельбу и под прикрытием стреляющих людей экс-министр и экс-прокурор скрылись в неизвестном направлении.

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Также издание сообщает, что экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко в субботу пытался покинуть территорию Украины, однако пограничники не выпустили его из страны.

”Он приехал в Донецкий аэропорт, пытался на чартере улететь за границу”, - рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Сергей Астахов.

Согласно информации, Захарченко не смог выехать за границу, поскольку при нем отсутствовали необходимые документы. После этого экс-глава МВД, покинул территорию аэропорта.

По информации пограничников, на других пунктах пропуска через госграницу он не был замечен.