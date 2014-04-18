Власти обещают изменения в Конституцию и децентрализацию

Об этом сказал исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов в обращении к украинцам от своего имени, от имени премьер-министра и депутатов парламентского большинства.

Он выразил сожаление, что фракции Партии регионов и коммунистов отказались подписывать Меморандум взаимопонимания, направленный на мирное урегулирование существующих в государстве проблем. Потому, заметил спикер, руководство страны приняло решение изложить основные позиции Меморандума в своем заявлении.

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По словам Турчинова, накануне праздника Христова Воскресения в заявлении руководители страны призывают всех сограждан протянуть руку друг другу, отказаться от радикальных действий и языка ненависти. “Вместе вернуться к общим действиям, к защите и развитию, к творческой перестройке соборной, демократической, унитарной Украины, в которой свободно и дружно будут жить представители всех национальностей, разных религиозных убеждений и политических взглядов”, - отметил он.

“Мы, решительно осуждая попытки сепаратизма и раскола Украины, обращаемся ко всем гражданам страны с призывом к консолидации во имя сохранения единства, целостности территории Украины, достижения гражданского согласия в обществе”, - подчеркнул Турчинов.

Он пообещал, что руководство государства при поддержке большинства в Верховной Раде Украины приложит все усилия для безотлагательного рассмотрения соответствующих изменений к Конституции Украины и проведения в Украине реформы местного самоуправления и организации власти в регионах, предусмотрев децентрализацию власти и расширение полномочий территориальных общин, формирование исполнительных органов местными советами вместо государственных администраций, обеспечение полномочий регионов необходимыми финансовыми ресурсами и внедрение действенных механизмов участия общественности в принятии решений органами местного самоуправления.

«Для достижения мира и взаимопонимания между гражданами Украины будет обеспечено право областным, городским и районным советам принимать решения относительно предоставления на территории соответствующего региона одновременно с государственным украинским языком официального статуса русскому или другим языкам, на которых говорит большинство местного населения», - отметил Турчинов.

Он напомнил, что правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено недопущение уголовного преследования, привлечение к уголовной, административной ответственности лиц по поводу событий, которые имели место во время массовых акций протеста, при условии добровольной сдачи государственным органам оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, устройств, а также освобождения всех занятых во время массовых акций зданий, помещений государственных органов и органов местного самоуправления.