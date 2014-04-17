В сети появились фото государственной дачи Ющенко

Фото выложил Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

Он отметил, что резиденция Ющенко стоила государству 30 млн гривен в год. "За свет для Ющенко мы, налогоплательщики, платили 400 тыс. грн в год, - написал в соцсети Ткач.

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