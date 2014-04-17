Путин заявляет, что фактор силы всегда будет в международных отношениях

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«Что касается фактора силы в международных делах, он всегда был, всегда есть и, уверен, всегда будет», - сказал Путин.

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По его мнению, вопрос в том, чтобы, понимая, что сила имеет существенное значение в международных делах, государства на международной арене смогли бы, исходя из здравого смысла, вырабатывать и укреплять такие правила поведения, которые были бы стабильными и давали бы возможность договариваться, искать компромиссы, балансировать интересы государства и народа на международной арене, не прибегая к этой силе.

При этом Путин не согласился с тезисом, что Россия присоединила Крым силой. По его словам, Россия только помогла с помощью армии провести референдум. «Россия не присоединяла Крым силой. Россия создала условия, с помощью, конечно, специальных формирований и вооружённых сил, я прямо скажу, но создала только условия для свободного волеизъявления людей, которые проживают в Крыму и Севастополе. А решение о присоединении приняли сами люди», - сказалПутин.

При этом он заявил, что это не первый пример в международных отношениях. «Дело совершенно не в событиях в Крыму. Давайте вспомним, что происходило в Ираке, Афганистане, в Ливии, в других регионах мира. Вот, на мой взгляд, когда мир становится или кто-то пытался сделать мир однополярным, тогда у этого единого полюса возникала иллюзия, что всё можно решить только с помощью силы, а когда появляется силовой баланс, тогда появляется и желание договариваться. Надеюсь, что мы будем двигаться именно по этому пути – по пути укрепления международного права», - сказал российский президент.