На Майдане «бьют Черновецкого»

На Майдане Независимости проходит акция общественного объединения «Я – киевлянин», руководителем которого является народный депутат, член депутатской группы «Народная Самооборона» в составе фракции НУНС Кирилл Куликов, под названием «Дай пощечину Черновецкому». Как понятно из названия, она посвящена инциденту, который произошел 18 января в Секретариате Президента после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Напротив Софийской улицы установлена палатка ГО «Я - киевлянин», где демонстрируется фильм о Леониде Черновецком «Земля в иллюминаторе», а также стенд с изображением Леонида Черновицкого и фигуры мужчины в вышиванке, который дает пощечину мэру Киева. В рамках акции каждый желающий может бесплатно сфотографироваться в виде дающего пощечину, и потом бесплатно получить фотографию. Киевлян, желающих сфотографироваться в качестве участника «исторической сцены», хватает, сообщает пресс-служба "Народной Самообороны".

Также каждый может оставить свои пожелания мэру Киева Черновецкому на плакате, и, получить диск с фильмом «Земля в иллюминаторе» и зеленую ленту в поддержку акции «Стоп. Черновецкий». Кроме этого, организаторы акции призывают потренироваться давать пощечины на боксерском тренажере в виде мужской фигуры.

Акция «Дай пощечину Черновецкому» продлится несколько дней.