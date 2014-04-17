Постпред США в ООН: События в Украине - спланированная и срежиссированная Россией кампания

Участники заседания назвали аннексию Крыма Россией нелегитимной и согласились ыз выводами докладчика, что никаких притеснений русскоязычных людей в Крыму не было, передает Еспресо.TV.

В частности, постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр сказала, что события в Украине - это спланированная и срежиссированный Россией кампания.

По ее словам, Россия пытается отвлечь внимание от своих действий, хотя сделать это не удается. Также она обратила внимание на контраст между действиями украинского правительства и действиями российских властей.

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"Незаконные действия России в Крыму сейчас повторяются на Востоке Украины... Мы считаем, что это хорошо организованная, профессионально срежиссированная кампания подстрекательства к вражде и саботажу. Эта кампания ведется Россией", - заявила Пауэр. И подчеркнула, что украинская власть взвешенно отвечает на провокации.

Представитель Великобритании в Совбезе ООН Лайалл Грант во время своего выступления на сегодняшнем заседании по Украине также осудил действия России в Украине и выразил готовность помочь новой власти.

"Есть четкая готовность власти в Киеве выработать новую философию страны, и мы готовы ее в этом поддержать", - заявил он.

Однако, по словам Гранта, любые попытки российской стороны назвать доклад помощника главы ООН по ситуации в Украине политически мотивированным не заслуживает доверия. Ведь в докладе опровергаются заявления России, направленные на оправдание своей агрессии в отношении Украины.

Свое доверие докладу Ивана Шимоновича и поддержку Украине также выразили Австралия, Иордания, Аргентина, Руанда, Люксембург, Чили и др.

Страны - члены Совета безопасности ООН надеются, что 17 апреля четырехсторонняя встреча между Украиной, Россией, США и ЕС состоится и сторонам удастся найти понимание в этой непростой ситуации.