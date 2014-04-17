В Днепропетровске установили награду за поимку российских диверсантов: $10 000 за каждого

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель губернатора Днепропетровской области Борис Филатов.

Кроме того, он предложил денежное вознаграждение за каждую единицу огнестрельного оружия.

"У нас есть предложение. За каждый возвращенный ствол - выплачивается вознаграждение за автомат 1000 долларов США, пулемет - 1500 долларов США, гранатомет - 2000 долларов США. За каждого переданного "зеленого человечка", он же наемник, ступивший на нашу общую землю и пытающийся столкнуть нас в братоубийственной войне - вознаграждение 10 000 долларов США", - написал он.

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"За каждое освобожденное здание, переданной местной власти и под охрану спецроты "Донбасс" батальона "Днепр" - вознаграждение 200 000 долларов США (причем у территориальной громады остается свободное право доступа в любой момент). Все подробности, места передачи денег, контактные телефоны завтра в специальном сообщении Штаба Национальной Защиты", - подчеркнул он.