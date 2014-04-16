В Краматорске три украинских БМП вырвались из окружения, их преследуют вооруженные боевики - СМИ

В Краматорске колонна украинской техники из трех БМП вырвалась из блокады пророссийских сил, об этом сообщает Громадське. ТВ.

Местные пустились в погоню на четырех авто и квадроцикле.

Как передают местные жители, Украинский военный сорвал чеку гранаты и приказал людям, блокировавшим технику, разойтись.

Колонна отправилась в сторону аэродрома Краматорска. Украинские БМП преследует автобус с 30-ю вооруженными террористами. Началась перестрелка. Колонна развернулась и поехала в сторону Дружковки.

Колонна свернула в поле между Краматорском и Дружковкой. Автобус продолжает преследование. Наши военные открыли предупредительный огонь из бортовых орудий.