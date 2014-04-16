В Краматорске три украинских БМП вырвались из окружения, их преследуют вооруженные боевики - СМИ
17:32, 16 апреля 2014Политика
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В Краматорске три украинских БМП вырвались из окружения террористов.
В Краматорске три украинских БМД вырвались из окружения - СМИ / @novostidnua
В Краматорске колонна украинской техники из трех БМП вырвалась из блокады пророссийских сил, об этом сообщает Громадське. ТВ.
Местные пустились в погоню на четырех авто и квадроцикле.
Как передают местные жители, Украинский военный сорвал чеку гранаты и приказал людям, блокировавшим технику, разойтись.
Колонна отправилась в сторону аэродрома Краматорска. Украинские БМП преследует автобус с 30-ю вооруженными террористами. Началась перестрелка. Колонна развернулась и поехала в сторону Дружковки.
Колонна свернула в поле между Краматорском и Дружковкой. Автобус продолжает преследование. Наши военные открыли предупредительный огонь из бортовых орудий.
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