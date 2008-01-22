Ющенко в Давосе встретится с Кондолиззой Райс

В рамках визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Швейцарскую конфедерацию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе планируются его встречи с президентом Всемирного банка, президентом Европейского банка реконструкции и развития, генеральным директором Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Главной службы внешней политики Игорь ДИР сегодня на брифинге в Секретариате Президента. (В.ЮЩЕНКО 23-25 января примет участие в Экономическом форуме в Давосе – УНИАН).

Также, по его словам, планируется встреча В.ЮЩЕНКО с управляющим Нью-Йоркской фондовой биржи. В частности, будут обсуждаться вопросы представления украинских компаний на этой бирже.

И.ДИР напомнил, что на протяжении трех дней - с 23 по 25 января - у Президента в Давосе запланирован ряд двухсторонних встреч, в том числе с государственным секретарем США Кондолиззой РАЙС.

В ходе этой встречи будет обсуждаться вопрос двухсторонних отношений, календарь двусторонних встреч на высшем уровне в текущем году, а также намерение Украины присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

Также запланированы встречис Президентами Нигерии, Афганистана премьер-министром Малайзии и другими руководителями стран и международных экономических организаций.

И. ДИР подчеркнул, что Давосский форум является самым большим и самым известным местом встреч как политических лидеров, так и руководителей ведущих мировых компаний.

На форуме представлена элита всего мира, которая обсуждает не только экономические, но и другие глобальные вопросы в гуманитарной и социальной сферах.

Нынешний форум будет посвящен теме «Сила совместных инноваций». Украина ожидает от этого форума много позитивных сигналов относительно сотрудничества в разных сферах, сказал И.ДИР.

«Сам факт участия Украины является проявлением желания государства интегрироваться в мировое пространство», - подчеркнул он.

И.ДИР также напомнил, что Президент примет участие в двух семинарах, посвященных трубному транспорту, а также правам человека.

Кроме того, запланировано участие Президента в украинском обеде в Давосе. "На этом обеде будут присутствовать лидеры мировых компаний, имеющие определенную заинтересованность в Украине, и основной задачей этого обеда является заинтересовать их вкладывать инвестиции в Украину", - отметил И.ДИР. По его данным, на сегодня уже подтвердили свое участие в этом обеде президент Всемирного банка, председатель правления компании «Пепсико» и другие.