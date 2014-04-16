Над Донецким горсоветом кружит военный истребитель.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН, который стал очевидцем этого.

Напомним, утром сегодня, 16 апреля, вооруженные люди захватили донецкий горсовет, требуют назначения местного референдума на 11 мая.

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По словам руководителя пресс-службы Донецкого горсовета, в здание зашли вооруженные люди в масках, более 30 человек, которые разместились на всех этажах. Захватчики сказали, что представляют общественную организацию «Оплот», и выдвинули свои требования. Среди них - проведение местного референдума 11 мая, но для этого они требуют, чтобы Верховная Рада приняла соответствующие законы для того, чтобы местный референдум был легитимным.