Боевики в Славянске раздали автоматы и гранатометы, отобрали оружие у милиции - мэр

Приехавшие в Славянск боевики раздали населению около тысячи автоматов и сотни гранатометов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом городской голова Славянска Неля Штепа заявила журналистам сегодня днем после совещания мэров и руководителей районных администраций Донецкой области под руководством губернатора Сергея Таруты.

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По ее словам, «вооруженные люди, которые приехали в Славянск, привезли около тысячи автоматов, около сотни гранатометов «Муха», которые пробивают броню танка». Также Штепа отметила, что эти «зеленые человечки» «конфисковали у нашей милиции 400 пистолетов и 20 автоматов, и все это раздали нашим жителям, чтобы сегодня полностью устрашать город».

«Я позавчера иду домой, а навстречу мне идет женщина с пистолетом. Я ее спрашиваю, откуда она его взяла, а она отвечает мне: дали на баррикадах», - вспомнила мэр.

При этом добавила: «Они (прибывшие в город боевики) ждут сегодня, что начнутся антитеррористические действия и они пригласят войска России. Но я сразу хочу сказать: в городе Славянске никто не хочет переходить в Россию».

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Как сообщал УНИАН, 15 апреля в после 17 часов очевидцы сообщили, что украинские военные и отряды бойцов специального назначения подошли к Славянску.

Так, люди сообщают, что в городе Изюм Харьковской области, который находится в пределах 50 км от Славянска, бойцы внутренних войск Украины, бойцы спецподразделения «Альфа», другие военные погрузились в военные вертолеты. Также замечена другая тяжелая военная техника. В настоящее время отсутствует мобильная телефонная связь с городом Славянском.