У сепаратистов в Славянске появились пулеметы, гранатометы и снайперские винтовки

В Славянск прибыли несколько военных грузовиков, в которых, по данным очевидцев, приехало подкрепление к боевикам.

Об этом сообщает собственный корреспондент LB.ua.

У журналистов, пытавшихся заснять прибывших, отобрали носители информации, хотя ранее представителям СМИ не препятствовали.

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В 15.00 прибывшие в Славянск "зелёные человечки" дадут пресс-конференцию в помещении горсовета.

Корреспондент LB.ua заметил у боевиков пулеметы, гранатометы и снайперские винтовки Драгунова.

Напомним, ранее "зелёные человечки" сообщили, что они прибыли в Славянск из Крыма.