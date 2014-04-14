У сепаратистов в Славянске появились пулеметы, гранатометы и снайперские винтовки
15:32, 14 апреля 2014Политика
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К сепаратистам Славянска прибыло подкрепление в виде военных грузовиков.
К сепаратистам в Славянск прибыло подкрепление / LB.ua
В Славянск прибыли несколько военных грузовиков, в которых, по данным очевидцев, приехало подкрепление к боевикам.
Об этом сообщает собственный корреспондент LB.ua.
У журналистов, пытавшихся заснять прибывших, отобрали носители информации, хотя ранее представителям СМИ не препятствовали.
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В 15.00 прибывшие в Славянск "зелёные человечки" дадут пресс-конференцию в помещении горсовета.
Корреспондент LB.ua заметил у боевиков пулеметы, гранатометы и снайперские винтовки Драгунова.
Напомним, ранее "зелёные человечки" сообщили, что они прибыли в Славянск из Крыма.
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