Сепаратисты ночью захватили и разграбили машины с детским питанием в Донецке - губернатор

Сепаратисты ночью захватили машины с продуктами для детей. Об этом журналистам по итогам совещания с главами городов Донецкой области сообщил председатель ДонОГА Сергей Тарута, передает "ОстроВ".

"К сожалению, на севере Донецкой области ситуация очень сложная. Вчера представителями, так называемой Донецкой республики, были разграблены продукты питания, которые везли для детей... Также были разграблены машины, которые шли с питанием. Сейчас мы координируем, и постараемся быстро решить все вопросы, с тем, чтобы каждый город мог обеспечить жизнедеятельность", - сказал он.

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При этом С.Тарута не стал отвечать на вопрос, относительно того, как именно осуществляется в области антитеррористическая операция. "Это не моя компетенция. Это все происходит из центра, и я в данном случае не могу комментировать", - подчеркнул руководитель региона.