Ночью сепаратисты захватили здания прокуратуры, МВД и горсовета в Енакиево

Ночью сепаратисты захватили прокурату, городской отдел милиции и городской совет в Енакиево, - сообщает издание "ОстроВ".

Над зданием горсовета установлен российский флаг и флаг так называемой "Донецкой республики".

По информации источника "ОстроВа" в правоохранительных органах, здание прокуратуры уже освобождено. Сепаратисты вошли в него в 3 часа ночи. Убедившись, что оружия нет, сами покинули помещение.

Читайте такжеВ Славянске началась антитеррористическая операция под руководством СБУ (онлайн-трансляция)

В соседней Горловке все спокойно, по словам корреспондента "ОстроВа", ожидавшийся ночной штурм административных зданий и силовых ведомств не состоялся из-за того, что занятая в других городах области штурмовая группа не успела подъехать.

Местные жители, подтянувшиеся для проведения силовых акций, оставшись без поддержки "зеленых человечков", не решились на самостоятельные действия, употребили спиртные напитки и под утро разошлись.