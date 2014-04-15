Тимошенко : существует угроза донецкого сценария в Киеве

"То, что сейчас произошло на Майдане Независимости, и то, что завтра призывают идти и валить власть - это часть того сценария, который разворачивается на востоке Украины, но только перемещается в Киев", - сказала Юлия Тимошенко сегодня в эфире телеканала ICTV.

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Лидер партии "Батькивщина" считает, что сейчас существует большая угроза силовых действий в отношении административных зданий в Киеве. "Сотни вооруженных людей окружают сейчас Верховную Раду Украины, и подтягиваются дополнительные силы.

Сейчас это те люди, которые на площади несколько часов назад призывали штурмовать и валить власть", - отметила Юлия Тимошенко.