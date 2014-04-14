Минюст направил жалобы ряду международных институтов о нарушении прав человека в Крыму

Об этом во время брифинга заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По его словам, в связи с действиями оккупантов и самопровозглашенной власти в Крыму Министерство юстиции обратилось с соответствующими жалобами в Европейский комитет против пыток Комиссара по правам человека Совета Европы, в Комитет ООН против пыток Верховного комиссара ООН по правам человека и в Европейский суд по правам человека.Читайте такжеООН сделает все для обнаружения в Крыму фактов нарушений прав человека и серьезных преступлений

«В своих обращениях и жалобах мы подняли ряд вопросов относительно массовых нарушений прав человека – имущественных и личных», - отметил министр.

Петренко обратил внимание на факты принудительного получения российского гражданства, которое в настоящее время активно навязывается украинским гражданам в Крыму.

«Псевдокрымская власть установила сроки до 18 апреля для украинских граждан, чтобы они подтвердили свое украинское гражданство. Однако в этом процессе умышленно создаются чрезвычайные препятствия», - отметил он.Читайте такжеОмбудсмен также зафиксировала массовые нарушения прав независимых журналистов в Крыму

Министр также остановился на нарушениях прав на образование, социальную защиту, вопросах нарушения прав свободы прессы.

«Речь идет о целом ряде уголовных производств и фактов похищения, взятия в заложники, убийств как гражданского населения, так и военнослужащих», - подчеркнул Петренко.