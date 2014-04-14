Верховный суд закрыл "газовое дело" Тимошенко
Верховный Суд Украины закрыл газовое дело Юлии Тимошенко из-за отсутствия события преступления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил защитник Тимошенко народный депутат Украины Сергей Власенко.
“Сегодня Верховный Суд Украины во время совместного заседания всех палат Верховного Суда, в котором принимали участие 42 из 48 судей, поставил точку в сфальсифицированном «газовом деле» Юлии Тимошенко. Было установлено, что в действиях Тимошенко нет даже события преступления. Это значит, что разговоры о плохих газовых контрактах, о превышении Тимошенко своих полномочий, которые продолжались почти 2,5 года, являются ложью”, - сказал Власенко.
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Также он добавил, что сегодняшнее решение суда означает для Тимошенко полную юридическую реабилитацию и свидетельствует о том, что “режим Януковича держал Тимошенко в тюрьме ни за что”.
Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, означает ли реабилитация Тимошенко, что в высоких ценах на газ для Украины нет виновных, Власенко отметил: «У нас большая просьба: не распространяйте мифов, вы сначала разберитесь с ценами на газ в Европе, а затем давайте им оценки. Тем более, в утвердительной форме. Я категорически подчеркиваю, что согласно газовым контрактам, Украина не получает самый дорогой газ в Европе. А по состоянию на сегодняшний день Арсений Яценюк справедливо назвал выставленную Украине цену политической, а не юридической”.
Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева 11 октября 2011 года приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. Суд также обязал Тимошенко компенсировать НАК «Нафтогаз Украины» убытки в размере 1,5 млрд грн, нанесенные в результате реализации положений газовых контрактов 2009 года.
С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывала наказание в Качановской колонии в Харькове. 9 мая 2012 года Тимошенко была госпитализирована в стационар ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где находилась до освобождения.
22 февраля 2014 года Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла постановление об освобождении Тимошенко из колонии на основании решения Европейского суда по правам человека и решения Комитета министров Совета Европы, после чего Тимошенко вышла на свободу.