Тимошенко освистали на митинге в Черкасской области

Как передает корреспондент УНИАН, участие в торжествах, в частности, принимают лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, лидер «Свободы» Олег Тягнибок, лидер НРУ Василий Куйбида.

В начале выступления Тимошенко на митинге сотни его участников начали свистеть и кричать «Ганьба!». В основном это были сторонники «Правого сектора».

Ведущий попросил не устраивать на могилах национальных героев цирк и не портить праздник.

«Послушайте человека, который мужественно выстоял под прессом катка Януковича. Если бы Юлию Тимошенко сломали в тюрьме, то многие побоялись бы сегодня вылазить из щелей и подниматься с колен», - сказал ведущий.

После этого он снова предоставил слово Тимошенко.

В начале она заявила, что за годы борьбы против олигархов на нее вылито много грязи, в том числе через телеканалы, которыми владеют эти же олигархи.

«Жаль, что мы доверяем такой информации, она отравляет сознание украинцев. Я понимаю, что грязь льют и на меня. Хочу, чтобы такого не было, и мы в дальнейшем понимали бы друг друга», - сказала Тимошенко.