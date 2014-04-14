США могут уже завтра применить новые санкции в отношении России - источник

Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации Обамы.

«Администрация Обамы пыталась воздержаться от новых санкций в отношении России, но поскольку российские войска сейчас уже и в восточной Украине, правительство США будет двигаться быстро, чтобы наказать Путина. Администрация Обамы будет двигаться быстро, чтобы применить новые санкции в отношении России, надеясь остановить то, что правительство США в настоящее время рассматривает как вторжение в «крымском стиле» при участии российских войск без опознавательных знаков в ряд городов восточной Украины. Но до сих пор Америка и ее европейские союзники не могут договориться о том, как именно ударить по режиму Владимира Путина за его последние шаги на территории Украины», - отмечает издание.Читайте такжеРоссия пострадает от экономических санкций намного больше, чем ЕС – депутаты бундестага

«В эти выходные пророссийские боевики захватили правительственные здания в восточном украинском городе Славянск и окружили город баррикадами, тот же сценарий повторялся в городах по всей области, и это вынудило Киев отправить туда что-то наподобие ФБР», - пишет The Daily Beast.

«Шок и тревога в администрации Обамы по поводу последних действий российских войск», - об этом сказал изданию в воскресенье высокопоставленный представитель администрации.

По его словам, раньше в администрации Обамы планировали приостановить до этого четверга решение относительно любых новых санкций. Напомним, в четверг, 17 апреля, правительства Украины, США, ЕС и России планируют встретиться в Женеве.Читайте такжеСанкции уже стоили России 150 миллиардов долларов - Бильдт

Но учитывая новые волны насилия, администрация Обамы переходит к уже готовым санкциям во вторник, однако, по словам чиновника, окончательное решение пока еще не принято. «Государственный департамент и чиновники министерства финансов обратились к своим европейским коллегам в прошлые выходные, чтобы убедить их присоединиться к новому режиму санкций», - говорится в материале.

Издание отмечает, что существуют еще некоторые внутренние разногласия в администрации Обамы по поводу того, продлить ли санкции относительно российской экономики в целом или же прибегнуть к целевым санкциям против российских политиков, олигархов и, возможно, некоторых учреждений, с которыми эти политики и олигархи связаны. В настоящее время США наложили санкции на 31 российского гражданина и один российский банк. Американские официальные лица считают, что санкции против деловых партнеров Путина имели определенный эффект и могут быть расширены.