Россия срывает четырехсторонние переговоры в Женеве - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Мы не исключаем срыва этих переговоров именно по вине российской стороны, которая своими действиями на востоке Украины, привлечением своих спецслужб, провокаторов и диверсионных групп, по нашему мнению, и пытается сорвать проведение этой встречи”, - сказал Перебийнис.

По его словам, Украина готова к проведению переговоров в Женеве и уже подтвердила участие в ней и.о. министра иностранных дел Андрея Дещицы.

Также участие в переговорах подтвердили США и ЕС, сказал он.

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“Единственный, кто не сделал этого публично, - это министр иностранных дел России Сергей Лавров. Поэтому, если эта встреча будет сорвана, то это будет полностью по вине российской стороны, которая, по нашему мнению, делает все для того, чтобы сорвать эту встречу”, - добавил Перебийнис.

Как сообщалось, 17 апреля в Женеве должна состояться встреча представителей России, США, Украины и Евросоюза, хотя окончательный формат этой встречи до сих пор не утвержден.

13 апреля Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что четырехсторонняя встреча по урегулированию украинского кризиса будет сорвана, если в отношении жителей юго-востока Украины будет применена сила.

В свою очередь Керри предупредил руководителя МИД России, что РФ ожидают новые санкции, если она не предпримет шаги по деэскалации ситуации на востоке Украины.

Справка УНИАН. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение начать на востоке страны, где сепаратисты захватили ряд госучреждений, антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.