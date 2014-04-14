Глава МИД Швеции: Россия хочет слабую Украину

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявляет, что Россия не хочет проведения в Украине президентских выборов 25 мая и делает все, чтобы их сорвать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Люксембурга, об этом Бильдт заявил, прибыв на Совет ЕС на уровне глав дипломатий 28 стран-членов.

"Россия хочет дестабилизации Украины, Россия хочет слабой Украины. Она не хочет президентских выборов, она хочет, чтобы выборы не состоялись на значительной территории Украины. Делается все, чтобы в Крыму не было выборов, чтобы крымчане - граждане Украины не могли проголосовать. Если Россия захочет помешать президентским выборам на востоке Украины - должны сделать все, чтобы выборы там состоялись", - сказал Бильдт.

Читайте такжеСанкции уже стоили России 150 миллиардов долларов - Бильдт

По его словам, ЕС должен требовать от России трех шагов для деэскалации ситуации.

Во-первых, подчеркнул Бильдт, чтобы Совет Федерации РФ отозвал разрешение президенту Владимиру Путину на использование войск на всей территории Украины. Во-вторых - Москва должна дистанцироваться от нелегальных вооруженных группировок, которые захватывают административные здания на востоке Украины. И в-третьих - Россия должна отвести свои войска от восточной границы Украины, подчеркнул он.

Читайте такжеМИД Британии: Возможный референдум об унитарности - внутреннее дело Украины

"Если эти шаги не будут осуществлены, тогда должны подумать над ужесточением наших санкций против России", - сказал глава шведской дипломатии.