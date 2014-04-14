Германия и Китай не хотят, чтобы аннексия Крыма создала прецедент - Штайнмайер

Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет, что Германия и Китай не хотят, чтобы ситуация в Крыму создала прецедент.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"События в Украине вызывают большую обеспокоенность, и Китай и Германия заинтересованы в том, чтобы то, что мы видели в Крыму, не создало прецедент", - сказал Штайнмайер в понедельник после встречи с китайским министром иностранных дел Ван И в Пекине.

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Его слова прозвучали после того, как вооруженные пророссийские сепаратисты взяли под свой контроль восточный украинский город Славянск в минувшие выходные, что вызвало противостояние с силами безопасности Украины. Запад обвинил Россию в преднамеренной дестабилизации региона как поводе для отправки своих военных, как это было в Крыму.

Штайнмайер заявил, что Германия и Китай надеются, что будущие четырехсторонние переговоры в Женеве в четверг дадут политическое разрешение кризиса в Украине. Долгожданная встреча будет включать Украину, США, Европейский союз и Россию.

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Оба министра иностранных дел призвали к «деэскалации и ненасилию» в Украине.

Ван также сказал, что Китай хотел "международный формат сотрудничества, пока соглашение не будет достигнуто". Он просил Москву "не принимать никаких шагов, которые могли бы обострить события" в Украине.