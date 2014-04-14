Ракетный катер «Прилуки» и танкер «Фастов» из Севастополя перебазированы в Одессу

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

С целью перебазирования был сформирован буксировочный караван, в составе морского буксира «Бакай» (порт приписки Херсон), танкера «Фастов» и ракетного катера «Прилуки». Действиями каравана на переходе по морю руководил капитан 2-го ранга Дмитрий Глухов, который находился на «Фастове». Перегоночную команду на «Прилуках» возглавлял капитан 3-го ранга Денис Гриценко.Читайте такжеУкраина начала выводить из Крыма корабли и планирует вернуть подводную лодку

Как только «Прилуки» и «Фастов» в нейтральных водах близ Севастополя оказались под полным контролем украинских военных моряков, на них были подняты флаги Военно-Морских сил Украины.

По информации Глухова, перед началом движения были осуществлены все меры по обеспечению безаварийной эксплуатации материальной части и недопущению навигационных происшествий. В целом корабли находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

В Одессе караван встречали должностные лица командования Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины и Западной военно-морской базы. Капитан 2-го ранга Глухов доложил, что переход осуществлен успешно, без замечаний.Читайте такжеВ Крыму намеренно портят военную технику, которую передают в Украину - офицер ВМС

Ракетный катер «Прилуки» и танкер «Фастов» ВМС Украины, которые в марте были захвачены российскими военными во время оккупации Крыма, стали первыми кораблями, перебазированными после их разблокирования.

Как отметили в пресс-центре, сейчас в Крыму представители военных ведомств Украины и России в составе комиссии продолжают работу по уточнению графика перебазирования украинских кораблей и судов. В частности, на 14 апреля запланирован приход из Севастополя в порт Одессы судна размагничивания «Балта».