СМИ: Поведение штурмовиков в Краматорске указывает на спецподготовку и недонецкое происхождение

Здесь до сих пор периодически стреляют, говорится в сюжете ТСН.

Пока жители Краматорска выходят на улицу только при крайней необходимости. Подъезды к милиции заблокированы баррикадами из шин и мебели. У них дежурят два десятка людей в масках. Неизвестно, сколько человек находится внутри захваченного здания. Но, по информации ТСН, среди них вроде бы есть сотрудники милиции.

На видео штурма, которое снял кто-то из свидетелей, хорошо видно, что гражданские пришли только после группы хорошо вооруженных штурмовиков. Первыми шли около 15 человек, в камуфлированной форме и с оружием. Их пытались остановить несколько десятков человек в штатском и, очевидно, руководитель краматорской милиции. Захватчиков пробовали убедить, что милиция уже находится под контролем пророссийских сил. Но люди в камуфляже начали стрелять в воздух. Невооруженные люди голыми руками пытались сдержать захватчиков, но безрезультатно.

Читайте такжеВ Славянске отменили занятия в школах и детсадах. В Краматорске не будет работать лишь одна школаКогда те уже обосновались возле входа в здание, по аллее под командованием мужчину в черной кожаной куртке провели несколько десятков мужчин в спортивной одежде, которые уже и сорвали украинский флаг и попытались зайти внутрь управления милиции. Когда это не получилось, то вооруженные штурмовики открыли огонь. Вооруженные штурмовики вели себя довольно уверенно и организованно.

С видео захвата можно сделать вывод, что они имеют специальную подготовку и хорошо владеют оружием. Кроме того, на видео слышно, как один из захватчиков бордюр называет "поребриком". Это слово не характерно для русского языка, на котором говорят на Донетчине. Сейчас ситуация в Краматорске остается напряженной.