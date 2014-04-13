В Украину прилетит вице-президент США

Об этом в субботу сообщил Белый дом, передает ИТАР-ТАСС.

В распространенном заявлении отмечается, что замглавы американской администрации встретится с "представителями правительства и гражданского общества". "Вице-президент обсудит последние события в Украине", - говорится в сообщении.

"В Киеве вице-президент проведет консультации с представителями правительства по поводу усилий международного сообщества по стабилизации и укреплению украинской экономики, поддержке в проведении конституционной реформы", - говорится в заявлении.

Читайте такжеРоссия приглашает Добкина на переговоры РФ-Украина-США-ЕСКроме того, согласно документу, будут рассмотрены вопросы "децентрализации, борьба с коррупцией, а также проведение свободных и честных президентских выборов 25 мая".

Наряду с этим Байден обсудит "последние события на востоке Украины". Также он проведет "консультации по укреплению энергобезопасности Украины в ближайшей и долгосрочной перспективе".

Читайте такжеЛавров отрицает наличие российских шпионов в Украине"Вице-президент встретится с различными представителями украинского народа, чтобы услышать их ожидания", - говорится в сообщении.

Один из руководителей Атлантического совета Деймон МакВилсон прокомментировал это событие в своем Твиттер.

"Один из лучших антикризисных менеджеров летит в Украину, чтобы остановить подрывную деятельность Москвы и помочь Украине процветать", - написал он.