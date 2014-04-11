Власенко стал членом Высшего совета юстиции
18:31, 11 апреля 2014Политика
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И.о. президента Украины Александр Турчинов назначил членов Высшего совета юстиции.
Власенко стал членом ВСЮ
Соответствующий указ обнародован на президентском сайте.
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С согласия в ВСЮ войдут: судья Высшего хозяйственного суда Сергей Бондарь, народный депутат Сергей Власенко и судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Лидия Мазур.
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