Власенко стал членом Высшего совета юстиции

И.о. президента Украины Александр Турчинов назначил членов Высшего совета юстиции.

Соответствующий указ обнародован на президентском сайте. Читайте такжеУголовные производства в отношении Власенко закрыты из-за отсутствия состава преступления - ГПУ С согласия в ВСЮ войдут: судья Высшего хозяйственного суда Сергей Бондарь, народный депутат Сергей Власенко и судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Лидия Мазур.

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