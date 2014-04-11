У России нет планов дальнейшей аннексии Украины - Лавров

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"У нас не может быть таких желаний. Это противоречит коренным интересам Российской Федерации", - сказал он в эфире телеканала "Россия".

"Мы хотим, чтобы Украина была целостной в ее нынешних границах, но целостной при полном уважении регионов. Мы условно называем федерацией то, что может, в общем-то, решить все проблемы наших очень близких соседей, наших братьев, друзей. Но мы не упираемся в этот термин. Решать украинскому народу", - подчеркнул министр.

Ранее, 25 февраля, Лавров заявил о принципиальной политике невмешательства в дела Украины со стороны РФ.