У России нет планов дальнейшей аннексии Украины - Лавров
16:03, 11 апреля 2014Политика
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У России нет планов присоединять юго-восточные области Украины, это противоречит интересам РФ.
Лавров обещает не нападать / REUTERS
Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.
"У нас не может быть таких желаний. Это противоречит коренным интересам Российской Федерации", - сказал он в эфире телеканала "Россия".
"Мы хотим, чтобы Украина была целостной в ее нынешних границах, но целостной при полном уважении регионов. Мы условно называем федерацией то, что может, в общем-то, решить все проблемы наших очень близких соседей, наших братьев, друзей. Но мы не упираемся в этот термин. Решать украинскому народу", - подчеркнул министр.
Ранее, 25 февраля, Лавров заявил о принципиальной политике невмешательства в дела Украины со стороны РФ.
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