Лавров заявляет, что Россия не вмешивается во внутренние дела Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве на совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

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«Мы подтвердили нашу принципиальную позицию невмешательства во внутренние украинские дела и рассчитываем, что все будут придерживаться схожей логики и использовать контакты с различными политическими силами для того, чтобы воздействовать на них в плане успокоения ситуации, не пытаться достигать неких конъюнктурных односторонних преимуществ на этапе, когда требуется национальный диалог и возвращение всей ситуации в правовое русло», - сказал Лавров.

По его словам, опасно и контрпродуктивно навязывать выбор Украине по принципу «либо вы с нами, либо против нас».

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Он заверил, что Россия заинтересована, чтобы Украина была участью европейской семьи во всех смыслах.

Как сообщал УНИАН, глава комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий заявил, что Россия желает сохранить территориальную целостность Украины, вместе с тем, в случае принятия Крымом решения о присоединении к РФ, готова рассмотреть его.