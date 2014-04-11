Нелегитимный госсовет Крыма принял Конституцию полуострова

Конституция состоит из 10 глав и 95 статей, основные положения документа схожи со статьями Конституции РФ, передает ИТАР-ТАСС.

В тексте указывается, что аннексированный Крым является "демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации и равноправным субъектом РФ".Читайте такжеРоссия включила аннексированный Крым в перечень субъектов РФ и Конституцию

Отмечается, что "высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы", захват власти и присвоение властных полномочий недопустимы.

Конституция регламентирует, что три языка - русский, украинский и крымско-татарский являются государственными в аннексированном Россией Крыму.