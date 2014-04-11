Парламентарии России и Украины впервые после начала кризиса встретятся в Вене

Встреча пройдет в небольшом формате, сообщил РИА Новости в четверг член делегации нижней палаты российского парламента в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) депутат Александр Фокин. Источник в Госдуме ранее сообщил, что встреча пройдет в рамках ПА ОБСЕ.

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"Встреча будет касаться вопросов, связанных с двусторонними отношениями между Россией и Украиной... В рамках формата, который был предложен для консультаций, полетела наша делегация, те люди, которые знают хорошо ситуацию в Крыму и Украине", - сказал Фокин и уточнил, что сам принимать участия в этой встрече не будет.